今朝3月12日、飼い猫のおでんが亡くなった。この間から急に体調を崩し、入退院を繰り返していました。そして今日も午前中に入院して点滴を打つ予定だったのが、おでんの様子が急変したので、このまま家で、と思って病院に連れて行くのを止めました。そこへ病院の先生が飛んで来られたのですが、その寸前に妻の胸に抱かれたまま、逝ってしまいました。僕は残念ながらアトリエで来客の対応のため、おでんを看取ることができなか