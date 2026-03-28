AI、AIと世間は喧（やかま）しいけど私には関係ない、なんて思ってないだろうか。実はAIをはじめとする昨今の技術革新は、シニア世代にこそ大きな恩恵をもたらすものなのだ。家電マニアでデジタル技術に詳しい勝間和代氏（57）が簡単で安全で快適な導入術を伝授する。＊＊＊【写真を見る】勝間和代が「シニアにこそ」と薦めるデジタルデバイス〈「今のままで困っていない」「新しいことを覚えるのが面倒だ」。頻繁に最新機種が