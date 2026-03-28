知人の女性に包丁を突きつけて脅し、首を絞めるなどの暴行を加えたとして警察は3月27日夜、四万十市の30代の男を傷害などの疑いで逮捕しました。傷害などの疑いで逮捕されたのは四万十市具同の無職 廣瀬祐也容疑者(37歳)です。警察によりますと、廣瀬容疑者は3月23日午後11時30分ごろ、四万十市に住む知人の20代女性の家で「殺しちゃろうか」などと言って、女性に包丁を突きつけて脅迫したほか、女性に馬乗りになって首を両手で絞