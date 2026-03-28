◆米大リーグブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。同点の９回に迎えた４打席目は右前打だった。メジャー初のマルチ安打とすると、最後はヒメネスのサヨナラ打で歓喜のホームイン。初めての試合で主役級の働きを見せた。