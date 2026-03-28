女優で歌手の生田絵梨花が２８日、都内で「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。「三ツ矢（３２８）の日」に合わせて行われたイベント。同ブランドの新ＣＭにも出演する生田が登場すると、青空が広がり、「三ツ矢日和だなと思います」と笑顔を見せた。同商品を発売するアサヒ飲料史上最大級の感謝を込めたイベントということにちなみ、感謝を伝えたい人を問われると、家族と答えた。先日、姉の結婚