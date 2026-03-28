金鯱賞３着のクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京・芝１６００メートル）を目指すことが分かった。３月２８日、所有するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。昨年は勝ち馬アスコリピチェーノから首差の２着。待望のＧ１タイトルを狙う。