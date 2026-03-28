具だくさん卵焼きが朝食＆お弁当にぴったり 卵焼きに野菜や海藻を入れて、栄養アップ！ しっかり食べたい朝食や彩りのほしいお弁当にぴったりの、具だくさん卵焼きのレシピをご紹介します。 乾燥わかめをもどさず入れるにんじん＆枝豆で彩り100点オイスターソースが味の決め手冷めてもおいしくてお弁当に◎卵に混ぜてそのまま焼くだけ 野菜や海藻をたっぷり入れた卵焼きレシピをご紹介しました。同じ卵焼きでも、使う野菜ごとに