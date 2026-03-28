◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、栗東トレセン２０２３年スプリンターズＳ以来のＧ１勝利を目指すママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は坂路をパワフルに駆け上がり、万全の仕上がりをアピールした。今年で７歳になる牝馬だが、担当の斉藤助手は年齢面を感じていない。「前回使って、気合が乗っている。それぐらい元気ですね。カイバもばりばり食べ