©ABCテレビ 土曜深夜放送のWEST.冠番組「リア突WEST.レボリューション」。3月28日の放送でお届けするのは、中間淳太と茺田崇裕が行く広島ロケ編。地方ロケ回では恒例となりつつあるハシゴ酒企画「三軒目どうする？」に挑むが、スケジュール的な事情のおかげで茺田の演技力？バラエティー力？が試される展開に。 なんとこの日、茺田は人間ドッグを控えていたためお酒がNG。ロケ出発前に