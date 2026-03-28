元乃木坂４６で俳優、歌手の生田絵梨花が２８日、都内で行われた「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表に出席した。爽やかな青色のシャツにデニム姿で登場。ポニーテールを揺らし、圧倒的な透明感を放った。同商品のＴＶＣＭ「青空を飲んでゆけ。」編に出演中。イベントでは、「三ツ矢サイダーは私たちの日常に、爽やかさと笑顔を与えてくれます。その思いをみなさんに届けられるよう、張り切ってがんばりたいで