開催：2026.3.28会場：ローンデポ・パーク結果：[マーリンズ] 2 - 1 [ロッキーズ]MLBの試合が28日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとロッキーズが対戦した。マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。2回裏、8番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセン