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インディアナ・ペイサーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年3月28日（土）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 113 - 114 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ロサンゼルス・クリッパーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォータ