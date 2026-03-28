高市早苗首相が、公式サイトに掲載されていたブログを全部削除した。その数は約1000本。本人は「首相就任後更新できていなかったので削除した」と述べているが、本当の理由とみられているのは、「消費税について、過去の発言と今の発言が矛盾しているから」というものだ。他にも、38歳の女性アーティストが、26歳のときの対談記事で発言したことを、今になって謝罪するという事態も起きている。5年前、11年前、14年以上前……人間