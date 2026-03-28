ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地ロジャーズセンターでのアスレチックス戦に「7番三塁」で先発出場。7回裏の第3打席にメジャー初安打となる左前打、第4打席に右前打を記録した。 ■守備でも軽快な動き 今季から、4年総額6000万ドル（約93億8300万円）でブルージェイズに新加入。「7番三塁」で開幕戦のスタメンに名を連ねた岡本は、メジャー初打席は空振り三振