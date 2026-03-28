2026年3月28日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京急線の旅。旅人は、須賀健太。京急線三浦半島の三崎口から、横浜や川崎を通って東京の泉岳寺までを結ぶ京急線。「京急本線」「空港線」「大師線」「逗子線」「久里浜線」の5つの路線があり、全部で72駅（泉岳寺駅を除く）、総距離は87キロの路線です。今週の旅人：須賀健太1994年10月19日生まれ東京都出身。4歳のとき子役としてデビュー。その後、ドラマ「人にやさしく」や、映画