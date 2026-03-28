2026年4月4日放送の「ぶらり途中下車の旅」は常磐線の旅。旅人は、前田公輝。常磐線東京から宮城まで、太平洋側の地域を結ぶ路線です。都心の賑やかな街並みからのどかな田園風景まで、変化していく沿線の車窓の景色を見られるのが魅力の一つです。前田公輝1991年4月3日生まれ神奈川県出身。6歳から子役として活動し、 2008年に映画「ひぐらしのなく頃に」で主演を務める。その後も朝ドラをはじめ数々の作品に出演。今年の秋には