Photo: junior 2026年3月17日掲載の記事を編集のうえ、再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。使ったら便利だとは聞いていたけど。筆者は最近3Dプリントにハマっているのですが、サポート材の処理や加工の手間を感じていました。手動カッターだと怪我のリスクも高く、何より疲れますし……。その悩みを解決してくれたのが、今回試し