よほど美味しかったのだろう。ギャルモデルのゆい小池が3月27日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。24時間ぶりの食事、その後に飲んだ冷水に、「これが水か…」と感動した。【映像】涙目になるゆい小池この日は、企画「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」の後編を放送。パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーにブチ込むまで断食し、食のありがたさを実感するといった内容で、ゆい小池、ひつじねいり・松村祥雄、きし