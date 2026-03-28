昨今、増加傾向にある「若者上司とおじさん部下」の構図。価値観や仕事の進め方などが異なり、どう接していいかわからないと職場のコミュニケーションに悩む人が増えている。【映像】年下上司がイラッとしたおじさん部下の行動ニュース番組『わたしとニュース』では、年齢逆転の職場で起きるコミュニケーションの悩みについて、話し方トレーニング「kaeka」代表の千葉佳織氏のアドバイスを交え、EVeM VP of Impactの滝川麻衣子