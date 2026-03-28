「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシーズン最終日となる3月27日の第1試合で赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、配牌の不利を微塵も感じさせない完璧な手順で、華麗な満貫を披露した。【映像】カンチャンをズバッ！即リーチから一発ツモ 美しすぎる流れ場面は東4局。渡辺は小さなアガリを積み重ね、3万100点持ちの接戦ながらトップ目に立っていた。しかし、配牌は決して芳しいものではなかった。面子はゼロ、赤5筒こそ1