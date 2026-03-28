【ワシントン＝栗山紘尚】米国のルビオ国務長官は２７日、米国がウクライナに対し、ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」を提供する条件として、ロシアへの一部領土の割譲を求めたというのは「ウソだ」と述べ、否定した。訪問先のフランスで記者団の質問に答えた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２５日、ロイター通信とのインタビューで、米国がウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク州）を露側