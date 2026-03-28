白血病の治療に取り組んでいることを公表しているタレントのネイボールさんが、16年ぶりに米ニューヨークの実家に戻り、その様子に当惑する日々をブログに投稿しています。【写真を見る】【 ネイボール 】「約1000万円分のポケモンカード」16年ぶりのNYの実家が大変貌「探せないわ」部屋には荷物の山がネイボールさんは「約1000万円分のポケモンカードが眠ってる」とのタイトルで投稿。「小学1年生の頃、たくさん集めていた初期の