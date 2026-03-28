（CNN）イランを後ろ盾とするイエメンの反政府武装組織フーシの関係者はCNNに対し、米イスラエルが攻撃をエスカレートさせた場合、イランを支援して戦争に加わる用意があると表明した。フーシはこれまで、バブルマンデブ海峡の海運を妨害しており、同海峡や紅海の商船を攻撃して貿易に混乱をもたらしてきた。一部の専門家の間では、今回の戦争への参加を予想する見方もあったが、今のところイランを支援して参戦するには至っていな