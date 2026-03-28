◇セ・リーグ阪神1-3巨人（2026年3月27日東京Ｄ）小幡は「どっちもですね。良いも、悪いも」と苦笑いを浮かべた。開幕前最後のオープン戦となった22日のオリックス戦の後、京セラドームの駐車場で愛車まで一緒に歩いた。聞きたかったのは開幕シリーズの舞台となる東京ドームのこと。率直に「どんなイメージがある？」と聞くとそんな言葉が返ってきた。この敵地でアーチを量産したのは昨年だ。7月20日の巨人戦でシーズン1