【NASCAR】グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）【映像】壁直撃も「よく立て直した」脅威の光景アメリカで絶大な人気を誇るストックカーレース、難攻不落のコースとして知られるオーバールコースを舞台に、トップ争いを展開していた2台が超高速域で接触。壁に激突しながらも驚異的な立て直しで走行を継続させるという、ナスカー特有のタフなバトルが大きな注目を集めている。アクシデントが発生し