Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、宇宙からやってきた「はむまる」を拾ったOL・たま子。居住するマンションにダークアイウイルスの感染者「ゴミ漁りおばさん」が出現。彼女に対抗すべく、はむまるは準備を開始する――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが大