「去年の10月に30周年ライブを開催して、これまでを見つめ直したんです。やっぱり“真飛聖”って舞台から生まれた芸名だから、原点である舞台にもう一度重きを置いて、お芝居の面白さとか、楽しさとか、好きだって気持ちを再確認するために一人芝居に臨んでいます」4月9日から新国立劇場 小劇場で上演される一人舞台『ガールズ＆ボーイズ』で、主人公の女性「わたし」を演じる真飛聖（49）。同作は、イギリスの脚本家のデニス・ケ