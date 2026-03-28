昨年11月にデビュー15周年を迎えた三代目 J SOUL BROTHERS。初の単独スタジアムツアーを成功させ、3月にはミニアルバム『ONE』をリリース。節目の今、7人が語った現在地とは……。――15周年を迎えた心境は？ELLY：15年、本当によく続けてきたなと感じています。グループで、しかもダンスを武器にしながらここまで続けている存在は多くないですし、これからも挑戦を続けていきたいですね。NAOTO：まさに奇跡の積み重ねです。1人も