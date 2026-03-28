「稽古場に入ると、台本のページをめくっても、めくっても、私がずっと喋っているんですよ。“他の誰かが喋りださないかな？”と思っているんですけど、待てど暮らせど、誰もいなくて。“これどうなっていくの？”っていう……」こう言って稽古初旬の感想を語るのは女優の真飛聖（49）。4月9日から新国立劇場 小劇場で、上演される一人舞台『ガールズ＆ボーイズ』で主人公の女性「わたし」を演じる。今回、初めて一人芝居に挑む真