1.キャットフード 猫を迎えるときに、まず用意しておきたいのがキャットフードです。人の食べ物やドッグフードなど猫用以外の食べ物を代わりに与えるのはNG。栄養の偏りや体調不良、中毒などの原因になるため危険です。猫は肉を中心に栄養をとる動物なので、猫の体に合ったキャットフードを与えましょう。 育てられていた猫を迎える場合は、これまで食べていたフードを確認しておくと安心