我が子の成長に、胸をなでおろす瞬間はありませんか？ できることが増えると、親はつい「もう大丈夫」と思ってしまいがちです。けれど子どもの内側は、思うほど単純ではないのかもしれません。今回は、筆者が感じた「子どもの成長」についてのエピソードをご紹介します。 病院へ 先日、息子の5歳児健診に行きました。 受付をすませたとき、ふと頭に以前の光景が浮かびました。前回の健診では、診察室に入るまでが一苦労