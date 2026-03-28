世界選手権女子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。坂本が演技を終えると、ライバルでもある後輩が涙で拍手を送った。会場は感激の拍手に包まれた。フリー「愛の讃歌」に身をゆだね、スピードに乗る。序盤から次々に