大谷デザインのコップが高すぎる…専門メディアが伝えるファンの声米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。ここでファンの怒りを買ったのが、大谷翔平投手のユニホームをかたどった記念のコップだ。場内の売店で販売され、ジュースが飲み放題という特典付きとはいえ75ドル（約1万2000円）という超高額。米国のメディアも怒りの声を伝えている。米専門メディア「ドジ