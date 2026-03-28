記事ポイントBLACKWINGブランド史上初のローラーボールペンが登場復活15周年記念のエラズ2010復刻版やヴィンテージ ウッドボックスも同時発売BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中、数量限定で完売次第終了アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となる「ローラーボールペン」が登場しています。復活15周年記念の「エラズ2010復刻版」や「ヴィンテージ ウッドボックス」とあわせ、202