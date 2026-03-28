記事ポイント国立文化財機構が所蔵する国宝を含む文化財94件を全国5都市で順次公開国宝「埴輪 挂甲の武人」や重要文化財「佐竹本三十六歌仙絵」など貴重な作品が地元へ里帰り2026年7月から2027年5月にかけて群馬・秋田・神奈川・岡山・富山の5施設で展覧会を開催 国立文化財機構 文化財活用センター〈ぶんかつ〉が、2026年度「国立文化財機構所蔵品貸与促進事業」の実施対象館を決定しています。群馬県、秋田県、神奈川県、岡