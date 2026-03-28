高松市立南部駐車場 高松市は、廃止を決めている市立南部駐車場（高松市観光通）について予定を早めて2026年12月20日に使用を停止することにしました。当初は2027年３月末で廃止予定でしたが、施設に含まれる化学物質・ＰＣＢの撤去や処分に時間を要するため、予定を早めました。 市は、近くにある瓦町駅地下駐車場（高松市常磐町）に機能を集約する方針です。24時間営業している南部駐車場の定期利用者がスムーズに移