記事ポイントBOCCHI。の4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』が9都市で開催初のフィリピン・セブ島公演を含む国内外ツアー3rdフルアルバム『Dear Piece』を2026年4月30日にリリース GDL Entertainment所属の7人組アイドルグループ・BOCCHI。（ボッチ）が、4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を開催します。結成6年目の今回は日本を飛び出し、初となるフィリピン・セブ島公演を含む全9都市での開催