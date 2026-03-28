記事ポイント亀田製菓グループのマイセンファインフードが「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズを新たに展開サラダにかける『サクサクたんぱく』とごはんに混ぜて炊く『ごはんでたんぱく』の2品2026年3月23日より全国のスーパーマーケットなどで販売中亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフードが、「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズを新たに立ち上げています。いつもの料理にたすだけで大豆由来のたんぱく質が手軽