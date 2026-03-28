トビー・フーパー監督の「悪魔のいけにえ」（原題：The Texas Chain Saw Massacre）。ワンボックスカーで旅に出た若者グループが電動ノコギリの犠牲になる、低予算のホラー映画だ。映画ファンなら誰もが知っているだろう。【96分】猛スピードで疾走する新幹線を舞台にした“爆弾人情劇”筆者はこの映画を封切りの1975年2月に見た。劇場前に設置された立て看板に、米国のキリスト教会が難色を示し、全米の映画館が上映を拒否し