記事ポイント2026年11月20日〜23日の4日間、お台場セントラル広場で「世界のお酒フェス」を開催各国の食文化が育てた珍しいお酒を一堂に集め、飲み方やフードペアリングを紹介参加テナントや協力企業・団体の一般公募を開始 ACCEL LINKが、世界中の珍しいお酒を集めたアルコールフェス「世界のお酒フェス」の開催を発表しています。会場はお台場セントラル広場で、2026年11月20日から23日までの4日間にわたって開催されます。