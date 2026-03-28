鼻には2つの穴がありますが、特に病気になっていないのに片方の鼻の穴がつまっているように感じたことがある人は多いはず。実は空気が通りやすい側と通りにくい側が自然に入れ替わる「鼻周期」が働いており、この仕組みは鼻の粘膜を休ませながら乾燥や刺激を防ぎ、吸い込んだ空気を温めて湿らせる働きを支える重要な生理現象だと、ランカスター大学の解剖学者であるアダム・テイラー氏が説明しています。This is why you only brea