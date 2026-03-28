記事ポイント岡山県真庭市発のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」が2026年4月29日より新宿マルイ本館に東京初出店“猫と物語”をモチーフにした映画の余韻のようなスイーツを展開ブランド初となる「特製クッキー缶」をPOP-UP会場にて先行販売 岡山県真庭市のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake（ガジュマルチーズケーキ）」が、東京に初進出します。2026年4月29日から5月6日まで、新宿マルイ本館で開催される合