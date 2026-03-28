◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、栗東トレセン昨年のスプリンターズＳ２着馬、ジューンブレア（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は角馬場からＢコースに入り、サッと流す最終調整を行った。３か月ぶりの実戦になるが、馬体はすっきりと仕上がっている。大外の１８番枠に入ったが、今回と同じく武豊騎手とコンビだったスプリンターズＳも１３番枠から