◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の若手選手が試合前に早出の打撃練習を行った。２７日の開幕戦で昨季の王者・阪神に勝利した巨人ナイン。この日の試合前練習では、山瀬慎之助捕手、門脇誠内野手、佐々木俊輔外野手と、前日に先発出場した泉口友汰内野手、浦田俊輔内野手らが早出の打撃練習を行った。打撃投手は亀井善行コーチが行い、２連勝へ向けて調整を進めた。