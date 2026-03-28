記事ポイント食品メーカー三共食品発のブランドGOODFOODが春夏Tシャツ7型を展開「Sunday」をテーマに朝から夜までの感情を色彩とグラフィックで表現きぃぃりぷさんを起用し全型6,600円（税込）で公式ECにて販売中 三共食品のライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026春夏コレクション「Sunday」が登場しています。日曜日の朝から夜までの時間の流れと感情を、7型のTシャツで表現したコレクションです。2026年3月24日にGO