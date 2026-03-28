記事ポイント韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が焼きたてベーカリー専門店にリニューアル北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用した看板「塩パン」が280円白を基調としたミニマルな空間で韓国の空気感を楽しめる新しいベーカリー体験韓国カフェ「MUUN Seoul」の原宿本店が、焼きたてパンを主軸としたベーカリー専門店にリニューアルオープンしています。独自の熟成製法とこだわりのバターブレンドで仕上げ