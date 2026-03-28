ビジュアル系メタルバンド「JILUKA」の最新シングル「DeViLs」（デビルズ）が5月20日、CDでリリースされることが27日、明らかになった。“EGM”（エレクトロ×ゴシック×メタル）というセルフコンセプトを打ち出し、世界的に注目を集めるJILUKA。同曲はEGM第6弾シングルに位置付けられ、2月5日にデジタルリリースされている。また、同曲のタイトルを冠した5月から開催するワールドツアー「JILUKA 2026 WORLD TOUR"DeViLs"」に先駆