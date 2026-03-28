7人組グループ・WEST.の冠番組、ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜深0：00※関西ローカル）。28日は、中間淳太と濱田崇裕（濱＝異体字）が行く広島ロケ編が放送される。地方ロケ回では恒例となりつつあるハシゴ酒企画「三軒目どうする？」に挑むが、スケジュールの都合で濱田の演技力（？）バラエティー力（？）が試される展開になる。【番組カット】ガブっと！ハシゴ酒ロケでかぶりつく濱田崇裕＆中間淳