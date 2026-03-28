フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（28）が28日までに自身のインスタグラムを更新。イタリアで行われたミラノ・コルティナ五輪時取材時のオフショットを披露した。「お気に入りの写真たちをいくつか（ずっと下書きに入れていて、載せるのを忘れていました）」と書き出し、五輪取材時の会場をバックにた自身と卓球五輪3大会連続メダリストの石川佳純さんの2ショットをアップ。さらに自身の別ショットや、中継時のショット