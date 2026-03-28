美容整形外科「高須クリニック」高須克弥院長が27日、自身のXを更新。ダウンタウン松本人志の“8年前の投稿”を引用し、「吉本興業入社願望」をつぶやいた。松本は18年6月10日、自身のXで「吉本を辞めていく後輩が楽屋に挨拶に来た。うなぎ弁当を勧めたが食欲がないと断られた（笑）もったいないからオレが食べた。おい！うなぎ弁当めちゃくちゃ美味かったぞ！食欲でたら食いに来いよ！待ってるぞ！」と投稿した。高須氏は27日午前